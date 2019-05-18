Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев вошёл в историю клуба, первым из игроков принявший участие в 600 матчах команды.

В рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА на «ВЭБ Арене» принимал грозненский «Ахмат». Для Акинфеева этот матч стал 600-м в составе армейцев — таким образом, он первым в истории клуба достиг этой почетной отметки.

Напомним, Акинфеев долгое время был основным вратарем сборной России по футболу. Он выступал за команду на протяжении пятнадцати лет — с 2003 по 2018 год. О завершении карьеры в национальной команде игрок объявил 1 октября прошлого года.

Сам футболист заявил, что ему пора уступить место более молодым игрокам, и отметил, что пятнадцать лет выступлений за сборную – это очень длительный срок. Акинфеев признался, что с каждым годом ему становится всё сложнее выступать и в ЦСКА, и в национальной команде, потому что с учётом былых травм требуется больше времени на восстановление. Вратарь осознал, что пришло время дать возможность играть молодому поколению футболистов, а самому сосредоточиться на выступлениях за родной клуб.