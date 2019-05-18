В азербайджанском Баку продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. Сборная России одержала победу в командном первенстве.

По сумме результатов сеньорок в квалификации и юниорок в групповых упражнениях российская команда опередила ближайших преследователей — сборную Белоруссии — на десять баллов. Результат сборной России составил 216,225 баллов, Белоруссии — 206,000. На третьем месте расположилась команда из Болгарии.

В квалификации команду представляли Александра Солдатова, а также Дина и Арина Аверины. Завтра, 19 мая, им предстоит выступить в финалах упражнений с отдельными предметами — булавами, лентой, мячом и обручем.

Юниорскую группу представляли Амина Халдарова, Александра Семибратова, Елизавета Котенёва, Дана Семиренко, Анна Батасова и Алиса Тищенко.