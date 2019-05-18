Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду признан самым ценным игроком итальянской Серии А.

Как сообщает Football Italia, победители в номинациях определялись на основе статистических данных агентств Opta Sport и Netco Sports. При выборе лучших игроков учитывались их выступлениях в трёх турнирах — национальном чемпионате Италии, Кубке страны и Суперкубке.

В нынешнем сезоне португальский форвард принял участие в тридцати матчах Серии А, забил 21 гол и сделал восемь результативных передач. Пять голов были забиты с пенальти.

Лучшим вратарем чемпионата был признан Самир Ханданович из «Интера», лучшим защитником — Калиду Кулибали, представляющий «Наполи». В номинации полузащитников победил игрок «Лацио» Сергей Милинкович-Савич, лучшим форвардом стал Фабио Квальярелла из «Сампдории».