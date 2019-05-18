Московский ЦСКА на «ВЭБ Арене» обыграл грозненский «Ахмат» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного забитого гола стал нападающий ЦСКА Фёдор Чалов, успешно реализовавший одиннадцатиметровый на 64-й минуте. Забитый гол позволил форварду выйти на первое место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата России.

ЦСКА поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Ахмат» занимает восьмое место с 39 очками. В заключительном туре армейцы на своём поле примут самарские «Крылья Советов», «Ахмат» проведёт домашнюю встречу с «Ростовом». Оба матча состоятся 26 мая.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел 600-й матч за армейцев и установил клубный рекорд.