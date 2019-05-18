Мюнхенская «Бавария» обыграла «Айнтрахт» в матче заключительного тура немецкой Бундеслиги. Игра проходила в Мюнхене и завершилась с разгромным счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе победителей забитыми голами отметились Кингсли Коман, Ренату Саншеш, Франк Рибери, Арьен Роббен и защитник Давид Алаба. Автором единственного гола «Айнтрахта» стал форвард Себастьен Аллер.

По итогам всех матчей чемпионата «Бавария» набрала 78 очков и заняла первое место. «Айнтрах» с 54 очками стал седьмым.

Таким образом, «Бавария» в седьмой раз подряд одержала победу в чемпионате Германии. Также это чемпионство стало 29-м в истории клуба.

Ранее сообщалось, что после окончания сезона Франк Рибери и Арьен Роббен покинут клуб, однако Рибери намерен впоследствии вернуться.