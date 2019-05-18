Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер, объявившая о завершении карьеры, намерена написать детскую книгу. Произведение будет посвящено ответственному отношению к природе.

Предполагается, что презентация книги состоится в октябре 2019 года на Франкфуртской книжной ярмарке. Сама спортсменка пояснила, что во время своих многочисленных путешествий обратила внимание на то, что ледники начали постепенно исчезать. По мнению Дальмайер, это является тревожным знаком, поэтому она хочет донести до детей важность бережного отношения к природе.

Напомним, о решении Дальмайер уйти из биатлона стало известно вчера, 17 мая. За свою карьеру спортсменка завоевала два золота и одну бронзу на Олимпиаде в Пхенчхане, также она является семикратной чемпионкой мира и обладательницей Большого хрустального глобуса.