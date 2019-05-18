Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал победу своей команды в матче с Латвией. Игра проходила в рамках группового этапа чемпионата мира и завершилась со счётом 3:1.

Воробьёв отметил, что игра получилась жёсткой, так как Латвия боролась за выход в плей-офф. Тренер добавил, что в первом тайме долго не получалось забить, было много попаданий в штангу. «Вы считаете, что мы не играли первый период, а мы считаем, что играли», — заявил Воробьёв после встречи.

Также тренер пояснил, что менял Динара Хафизуллина и Никиту Зайцева, так как ищет оптимальный состав большинства.

Напомним, следующий матч сборной России состоится завтра, 19 мая. Команда Воробьёва сыграет со Швейцарией, встреча начнётся в 17:15 мск.