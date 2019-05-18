Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук прокомментировал выступление команды на чемпионате мира.

После победы над сборной Латвии Ковальчук отметил, что уже скоро начинаются игры стадии плей-офф, поэтому надо лучше провести последние матчи в группе. Также хоккеист рассказал, как команда отнеслась к шумихе, поднявшейся вокруг похода хоккеистов в ресторан. «Это дело прессы — писать и фотографировать, наше дело выходить и играть», — сказал Ковальчук.

Напомним, сборная России лидирует в группе Б, выиграв все пять матчей. Сегодня команда одержала верх над Латвией, ранее оказалась сильнее сборных Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. Завтра, 19 мая, команде Ильи Воробьёва предстоит сыграть со Швейцарией. В заключительном матче группового этапа Россия встретится со Швецией.