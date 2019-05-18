Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов выразил уверенность в том, что одиннадцатиметровый удар в матче с «Ахматом» был назначен справедливо.

Игрок отметил, что не видел повтор эпизода, но может точно сказать, что пенальти на нём был. Напомним, ЦСКА обыграл «Ахмат» со счётом 1:0, единственный гол матча был забит с пенальти. Чалов отличился на 64-й минуте.

ЦСКА поднялся на четвертую строчку турнирной таблицы, набрав 48 очков. «Ахмат» занимает восьмое место с 39 очками. В заключительном туре армейцы на своём поле примут самарские «Крылья Советов», «Ахмат» проведёт домашнюю встречу с «Ростовом». Оба матча состоятся 26 мая.

Забитый гол позволил Чалову выйти на первое место в рейтинге лучших бомбардиров чемпионата России.