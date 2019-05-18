Сборная Канады встречалась в Германией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра завершилась разгромной победой канадской команды со счётом 8:1. Для сборной Германии это поражение стало первым на турнире.

После первого периода Канада выигрывала со счётом 2:0 — отличились Тома Шабо и Марк Стоун. Второй игровой отрезок получился удачным для Стоуна — он забросил ещё две шайбы. Немцам удалось забить ответный гол: точным броском по воротам отметился Ясин Эхлиз.

В третьей двадцатиминутке канадцы забросили ещё четыре шайбы. Энтони Манта оформил дубль, Сэм Райнхарт и Энтони Чирелли забили по одному голу.

Напомним, чемпионат мира проходит в двух словацких городах — Братиславе и Кошице. Турнир завершится 26 мая.