Лыжная многодневка «Тур де Ски» в сезоне 2019/20 может пройти в изменённом формате. Перемены могут коснуться последней гонки соревнований.

Традиционно финальной гонкой является пасьют в гору Альпе де Чермис. Однако поступило предложение поменять пасьют на масс-старт, а победителя «Тур де Ски» определять после финиша всех участников по суммарному времени в генеральной классификации.

Как сообщает NRK, в хорватском Дубровнике состоится совещание комитета FIS, на котором и будет рассмотрен данный вопрос. По мнению организаторов, нововведение позволит сделать гонку более зрелищной и захватывающей.

Однако данная идея пришлась по душе далеко не всем. Например, норвежец Шюр Рёте заявил, что первым подниматься в гору должен победитель многодневки.