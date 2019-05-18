Нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун не примет участие в двух заключительных матчах чемпионата России.

Как сообщает Sport24, Азмун не сыграет с «Ростовом» и «Енисеем» из-за травмы голеностопа. Напомним, игра с «Ростовом» состоится завтра, 19 мая, сине-бело-голубые будут играть на выезде.

26 мая «Зенит» на «Газпром-Арене» примет красноярский «Енисей». Команда Сергея Семака досрочно обеспечила себе победу в чемпионате России. «Зенит» оформил чемпионство по итогам 27-го тура, в котором на выезде сыграл с «Ахматом» вничью — 1:1. Однако осечка московского «Локомотива» в Туле позволила петербуржцам стать недосягаемыми для соперников.

В 28-м туре петербуржцы дома встречались с московским ЦСКА и одержали победу, после которой состоялась торжественная церемония награждения. Кубок чемпионов России вручили «Зениту» на вечное хранение.