Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о том, что защитник клуба Марио Фернандес может продолжить карьеру в петербургском «Зените».

Бабаев заявил, что ЦСКА не получал никаких предложений по продаже Фернандеса. Специалист подчеркнул, что информация о его уходе является слухами, так как никаких официальных заявлений в клуб не поступало. Бабаев уверен, что Фернандес не будет переходить в «Зенит». «Я не знаю, что должно произойти, чтобы мы рассмотрели такой вариант», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, в конце апреля в СМИ появилась информация, что руководство петербургского клуба попытается приобрести футболиста за 30 миллионов евро. При этом отмечалось, что сам футболист не хочет покидать команду. Перейдет он в другой клуб только по просьбе президента клуба Евгения Гинера.