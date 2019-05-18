Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась планами на ближайшее будущее.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала новое фото, под которым написала, что ей наконец удалось выспаться. В комментариях у фигуристки спросили, можно ли считать её каникулы открытыми. «Я через два дня улетаю в Японию», — ответила Медведева.

Накануне Медведева выступила на заключительном шоу в рамках тура Stars On Ice по городам Северной Америки.

Напомним, после завершения сезона 2017/18 Медведева покинула группу Этери Тутберидзе, в которой тренировалась на протяжении одиннадцати лет. Спортсменка переехала в Торонто и начала работать под руководством канадского специалиста Брайана Орсера.

В марте Медведева приняла участие в чемпионате мира, где завоевала бронзовую медаль.