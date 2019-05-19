Сборная России встретится с командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Игра состоится сегодня, 19 мая, и начнётся в 17:15 по московскому времени.

Накануне встречи главный тренер команды Илья Воробьёв сообщил, что место в воротах займёт голкипер Александр Георгиев. Предыдущую встречу отыграл Андрей Василевский и пропустил одну шайбу. Россия встречалась с Латвией и одержала победу со счётом 3:1.

Напомним, сборная России продолжает лидировать в группе Б: команда Воробьёва одержала победы во всех пяти матчах. Вчера Россия обыграла Латвию, до этого оказалась сильнее Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. В матче с итальянцами игроки российской команды забросили десять шайб и устроили самый большой разгром в истории команды.