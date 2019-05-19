Петербургский «Зенит» на выезде сыграет с «Ростовом» в матче 29-го тура чемпионата России. Игра пройдет в Ростове-на-Дону сегодня, 19 мая, и начнётся в 19:30 по московскому времени.

Накануне стало известно, что встречу может пропустить нападающий петербургского клуба Сердар Азмун, получивший травму голеностопа. Скорее всего, Азмун не сыграет и в заключительном туре чемпионата, где «Зенит» на своём поле встретится с «Енисеем».

Команда Сергея Семака подошла к этому матчу в статусе чемпионов России. Петербуржцы досрочно оформили победу в чемпионате по итогам 27-го тура. Московский «Локомотив» потерял очки в Туле, что помогло сине-бело-голубым упрочить своё преимущество.

«Ростов» на данный момент располагается на девятой строчке турнирной таблицы с 38 очками.

Матч в режиме реального времени можно посмотреть здесь.