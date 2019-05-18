Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

Сборная России обыграла Латвию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России по хоккею одержала победу над командой Латвии в матче группового этапа чемпионата мира. Игра завершилась со счётом 3:1. Первый период сборная России латвийцам уступила: на 11 минуте шайбу забросил Оскарс Цибульскис. Во втором периоде подопечные Ильи Воробьева смогли отыграться: на двадцать седьмой секунде шайбу забросил Дмитрий Орлов. Затем отличился Никита Гусев, выведя сборную вперед. Третью шайбу России забросил Никита Кучеров с передачи Артема Анисимова.

Загитова отпраздновала день рождения

Российская фигуристка Алина Загитова отпраздновала день рождения — спортсменке исполнилось 17 лет. К этому возрасту фигуристка уже успела стать обладательницей всех международных титулов. В её активе победа в финале Гран-при, на чемпионатах Европы и мира, а также на Олимпийских играх.

Медведева улетает в Японию

Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила, что скоро отправится в Японии. В «Инстаграме» спортсменки подписчики задали вопрос, начался ли у фигуристки отпуск. Медведева ответила, что через два дня ей предстоит лететь в Японию.

Азмун не поможет «Зениту» в оставшихся матчах

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун не примет участие в двух заключительных матчах чемпионата России. Азмун не сыграет с «Ростовом» и «Енисеем» из-за травмы голеностопа. Напомним, игра с «Ростовом» состоится завтра, 19 мая, сине-бело-голубые будут играть на выезде.

Сборная России выиграла командное первенство чемпионата Европы по художественной гимнастике

В азербайджанском Баку продолжается чемпионат Европы по художественной гимнастике. Сборная России одержала победу в командном первенстве. По сумме результатов сеньорок в квалификации и юниорок в групповых упражнениях российская команда опередила ближайших преследователей — сборную Белоруссии — на десять баллов. Результат сборной России составил 216,225 баллов, Белоруссии — 206,000. На третьем месте расположилась команда из Болгарии.