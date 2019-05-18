В Самаре завершился футбольный матч между местными «Крыльями Советов» и московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Самара-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Команды встречались в рамках 29-го тура Российской Премьер-Лиги, в составе «Спартака» не сыграл полузащитник Денис Глушаков, оставшийся в Москве.

Открыть счёт красно-белым удалось уже на 18-й минуте: отличился Зе Луиш, успешно реализовавший одиннадцатиметровый. Команды ушли на перерыв при счёте 1:0, но в начале второго тайма «Спартаку» удалось удвоить преимущество — на 50-й минуте отличился Лоренсо Мельгарехо.

«Крыльям Советов» удалось забить гол престижа: за семь минут до окончания встречи единственный гол самарцев забил Тарас Бурлак. В оставшееся время сравнять счёт хозяева так и не смогли.