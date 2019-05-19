Жёны футболистов всегда были одной из любимых тем для обсуждения среди болельщиков, однако и тренеры не отстают от своих подопечных, выбирая в спутницы жизни настоящих красавиц. Nevasport предлагает подборку самых красивых жён футбольных тренеров.

Валерий Карпин и Дарья Гордеева

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин женат на молодой красавице Дарье Гордеевой с 2017 года. Для Карпина это уже третий брак, до этого он был женат дважды и имеет двух дочерей. Третью дочь — Дашу — родила ему Гордеева в 2018 году.

Сергей и Анна Семак

Триумфатор чемпионата России Сергей Семак и его супруга Анна представляют прямо-таки образцовую семью. У супругов девять детей — шесть общих, а также сын Семака от первого брака, дочь Анны и удочерённая девочка Таня. Со стороны семья кажется идеальной, но Анна признавалась, что им часто приходится искать компромиссы — интересы супругов разнятся. Например, Семак любит спокойный отдых, а его жене хочется почаще выходить в свет.

Юрген Клопп и Улла Сандрок

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп женат уже во второй раз: первый брак распался, а вот отношения со второй супругой сложились гораздо лучше. Избранницей тренера стала Улла Сандрок — социальный работник и учитель. Молодые люди познакомились в баре: Клопп был очарован блондинкой, поэтому отношения завязались быстро.

Who is Jurgen Klopp's wife Ulla Sandrock? All you need to know… http://t.co/8nlrzPWjlS pic.twitter.com/YHPQ2RwBHv — Mirror Football (@MirrorFootball) October 9, 2015

Зинедин и Вероника Зидан

Легендарный футболист, а ныне тренер «Реала» Зинедин Зидан женат на темноволосой красавице Веронике. Спустя 5 лет после знакомства девушка переехала к Зидану в Бордо, и в 1994 года они поженились. Супруги рассказывают, что главное в их паре — доверие. Несмотря на то, что французу множество раз приписывались отношения на стороне, Вероника никогда не сомневалась в муже.

Джон и Тони Терри

Ассистент главного тренера «Астон Виллы», а в прошлом легенда «Челси» Джон Терри уже двенадцать лет состоит в браке с девушкой по имени Тони. Будущие супруги познакомились в 2000 году, а спустя семь лет сыграли свадьбу. Однако назвать их отношения идеальными нельзя — спортсмен то и дело подозревался в изменах.