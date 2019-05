Жёны футболистов всегда были одной из любимых тем для обсуждения среди болельщиков, однако и тренеры не отстают от своих подопечных, выбирая в спутницы жизни настоящих красавиц. Nevasport предлагает подборку самых красивых жён футбольных тренеров.

Валерий Карпин и Дарья Гордеева

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин женат на молодой красавице Дарье Гордеевой с 2017 года. Для Карпина это уже третий брак, до этого он был женат дважды и имеет двух дочерей. Третью дочь — Дашу — родила ему Гордеева в 2018 году.

Сергей и Анна Семак

Триумфатор чемпионата России Сергей Семак и его супруга Анна представляют прямо-таки образцовую семью. У супругов девять детей — шесть общих, а также сын Семака от первого брака, дочь Анны и удочерённая девочка Таня. Со стороны семья кажется идеальной, но Анна признавалась, что им часто приходится искать компромиссы — интересы супругов разнятся. Например, Семак любит спокойный отдых, а его жене хочется почаще выходить в свет.

Юрген Клопп и Улла Сандрок

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп женат уже во второй раз: первый брак распался, а вот отношения со второй супругой сложились гораздо лучше. Избранницей тренера стала Улла Сандрок — социальный работник и учитель. Молодые люди познакомились в баре: Клопп был очарован блондинкой, поэтому отношения завязались быстро.

