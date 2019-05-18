Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой зимних видов в Европе. Фигуристка получила награду в Вене, где проходит семинар Европейских олимпийских комитетов (ЕОК).

Об этом сообщает официальный «Твиттер» ЕОК. Помимо Трусовой, на награду претендовали представители других зимних видов спорта — горных лыж, сноуборда и шорт-трека. Трусова была единственной россиянкой среди кандидатов.

Напомним, в минувшем сезоне Трусова стала чемпионкой мира среди юниоров. Этот титул стал для неё вторым — в первый раз она выиграла на ЮЧМ в прошлом году.

Недавно фигуристка рассказала, что для новой программы на сезон 2019/20 выбрала музыку из сериала «Игра престолов».