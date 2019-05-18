Перед началом полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Риме на корте появился Человек-паук.

Супергерой был приглашен для того, чтобы провести традиционную процедуру определения игрока, который совершит первую подачу в матче. В поединке встречались первая ракетка мира серб Новак Джокович и аргентинец Диего Шварцман. Человек-паук вышел на корт, чтобы подбросить монетку.

Супергерой пожал спортсменам руки, после чего Джокович решил повеселиться и спросил у Человека-паука, как тот собирается покинуть корт, огороженный забором. Человек-паук ответил, что ограждение можно и перепрыгнуть. После этого он сделал с теннисистами фото на память и покинул корт именно таким образом, как пообещал Джоковичу.