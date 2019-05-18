Бывший тренер казанского футбольного клуба «Рубин» Александр Ирхин скончался в возрасте 65 лет.

Об этом сообщается на официальном сайте подмосковных «Химок», однако причина смерти не разглашается.

Во время своей спортивной карьеры Ирхин выступал за команды Ростовской области. В 1984 году он начал тренерскую деятельность. Первым клубом, который возглавил Ирхин, стал «Атоммаш» из второй лиги СССР.

На протяжении тренерской карьеры Ирхин возглавлял множество известных клубов — например, «Ладу» (Тольятти), «Рубин» (Казань), «Кубань» (Краснодар), «Астану» (Казахстан), «Динамо» (Ставрополь), «Динамо-Газовик» (Тюмень), «Уралан» (Элиста), Женис» (Казахстан), «Факел» (Воронеж) и «Химки».

Под руководством специалиста «Лада» и «Динамо-Газовик» выходили в высшую лигу чемпионата России.