Бывший пилот Формулы-1 Виталий Петров оценил выступление россиянина Даниила Квята в текущем сезоне.

По мнению Петрова, Квят выступает отлично и хорошо начал сезон. «У него были некоторые проблемы, но учитывая скорость «Торо Россо», в совокупности его темп неплохой», — сказал гонщик, слова которого приводит F1News.

Петров добавил, что если Квят продолжит выступать в том же духе, то место Пьера Гасли в «Ред Булле» окажется под угрозой. Однако если «Ред Булл» не захочет предоставлять Квяту место, то россиянин может оказаться в другой команде.

Напомним, предыдущий этап Гран-при состоялся в Испании, Квят занял девятое место и набрал очки. Победу в гонке одержал британский гонщик «Мерседеса» Льюс Хэмилтон. На второй строчке расположился его напарник по команде финн Валттери Боттас, третьим стал пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен.