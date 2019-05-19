Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз ответил на вопрос, почему выбрал для новой программы Алины Загитовой любимую песню Евгении Медведевой.

Подписчики Глейхенгауза в «Инстаграме» написали, что выбором музыки он обязан Медведевой, которая ранее в интервью рассказала, что песня Билли Айлиш Bad guy стоит у неё на повторе. «Отвечу один раз, дальше буду удалять, — написал хореограф. — Интервью не видел, музыку выбрали ещё до отпуска, как вернулись, начали ставить».

Напомним, вчера, 18 мая, Загитовой исполнилось семнадцать лет. К этому возрасту фигуристка уже успела стать обладательницей всех международных титулов. В её активе победа в финале Гран-при, на чемпионатах Европы и мира, а также на Олимпийских играх.