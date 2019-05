View this post on Instagram

Laura Dahlmeier! @laura_dahlmeier 2-х кратная Олимпийская чемпионка! Спасибо за твою карьеру! За эмоции, что ты дарила многим! Ты легенда! Я рада, что мне посчастливилось соревноваться с тобой на одних трассах! _____________________________ Laura Dahlmeier! 2 — time Olympic champion! Thank you for your career! For emotions, that you used to give many! You're a legend! I'm glad that I was lucky enough to compete with you on the same tracks! #карьера #биатлон #lauradahlmeier #biathlon #biathlonworld #легенда #спорт #германия #россия #germany🇩🇪