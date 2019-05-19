Нападающий сборной Швейцарии по хоккею Нико Хишир поделился ожиданием от предстоящего матча с российской командой, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира.

«Конечно, нам хватит бензина на Россию», — заявил форвард, слова которого приводит «Чемпионат». Игрок отметил, что команда отдохнёт перед матчем. Хишер уверен, что Швейцарии нужно набраться уверенности и показывать свой хоккей.

Напомним, встреча между Россией и Швейцарией состоится сегодня, 19 мая, начало запланировано на 17:15 по московскому времени.

Накануне встречи главный тренер команды Илья Воробьёв сообщил, что место в воротах займёт голкипер Александр Георгиев. Предыдущую встречу отыграл Андрей Василевский и пропустил одну шайбу. Россия встречалась с Латвией и одержала победу со счётом 3:1.