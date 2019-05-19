Владелец футбольного клуба «Монако» Дмитрий Рыболовлев поздравил команду с победой над «Амьеном». «Монако» встречался с «Амьеном» в рамках 37-го тура чемпионата Франции и выиграл со счётом 2:0. Игра состоялась в Фонвьее на стадионе «Луи II».

После завершения встречи Рыболовлев зашёл в раздевалку команды и поздравил игроков с победой. «Монако» поднялся на 16-е место турнирной таблицы французского чемпионата, набрав 26 очков. Таким образом, команда оторвалась от зоны вылета на три очка. «Амьен», наоборот, опустился на 17-е место.

Напомним, Рыболовлев стал владельцем «Монако» в декабре 2011 года. В сезоне 2016/17 команда стала победителем чемпионата Франции.

В заключительном 38-м туре «Монако» предстоит на выезде сыграть с «Ниццей».