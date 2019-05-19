В Сочи состоится один из двух российских этапов чемпионата мира по плаванию на открытой воде.

Отмечается, что этап будет проходить в воскресенье на пляже в Имеретинской низменности. Второй этап будет проходить в июле в Москве. Как сообщают организаторы, на соревнования зарегистрировались уже более полутора тысяч участников.

«Спортивным комментатором Oceanman Sochi выступит Александр Блинов», — заявили организаторы. Oceanman включает в себя более двадцати этапов по всему миру. Финал каждого сезона проходит в Дубае, все соревнования проводятся на открытой воде в океанах, морях, озёрах или искусственных водоёмах.

В рамках соревнований есть дистанции от 1,5 тысячи метров до ультрадлинных – 14 километров.