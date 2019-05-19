Американец Деонтей Уайлдер заявил, что рассчитывает провести бой с британцем Энтони Джошуа.

В субботу Уайлдер защитил титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), одержав победу над соотечественником Домиником Бризилом. Уайлдер победил нокаутом в первом раунде.

«Думаю, я проведу поединок с Джошуа, — заявил Уайлдер после победы. — Этот бой должен состояться. Я искренне верю, что это произойдет».

Ранее Уайлдер рассказал, почему принял решение отказаться от контракта,предложенного ему стриминговым сервисом DAZN. По словам Уайлдера, очень многие люди пытаются диктовать ему, как вести карьеру, и говорят ему делать одно, а не другое.

Кроме того, Уайлдер рассказал, что ему известно о допинге в боксе.