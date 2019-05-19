Российская фигуристка Алина Загитова поблагодарила всех, кто поздравил её с днём рождения.

«Спасибо всем за поздравления, мне очень приятно. Сегодня был отличный день», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, вчера, 18 мая, Загитовой исполнилось семнадцать лет. К этому возрасту фигуристка уже успела стать обладательницей всех международных титулов. В её активе победа в финале Гран-при, на чемпионатах Европы и мира, а также на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что Загитова возглавила рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU). По окончании сезона 2018/19 года ISU опубликовал обновлённый список. Олимпийская чемпионка опережает японку Сатоко Мияхару больше чем на тысячу очков.