Российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями после получения награды лучшему молодому спортсмену Европы.

«Конечно, очень приятно, что мои усилия и старания были так высоко оценены», — написала Трусова на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка поблагодарила своих родителей, тренеров и всех, кто голосовал за неё. «Спасибо большое за оказанную мне поддержку!» — написала Александра.

Напомним, вчера, 18 мая, фигуристка получила награду в Вене, где проходит семинар Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Помимо Трусовой, на награду претендовали представители других зимних видов спорта — горных лыж, сноуборда и шорт-трека. Трусова была единственной россиянкой среди кандидатов.

В минувшем сезоне Трусова стала чемпионкой мира среди юниоров. Этот титул стал для неё вторым — в первый раз она выиграла на ЮЧМ в прошлом году.