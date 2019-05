View this post on Instagram

Фигурное катание началось для меня с раннего детства и на данный момент оно было ежедневно со мной всю мою жизнь. Мне очень нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. И за такое счастье — заниматься любимым делом – я очень благодарна своим родителям, которые так верили в меня, что помогли мне следовать своей мечте. Я очень благодарная каждому своему тренеру, вложившему в меня свои усилия и потратившему на меня свое время. Благодаря каждому их слову, я – та, кто я есть сейчас и продолжаю работать над собой и своими навыками. И, конечно, очень приятно, что мои усилия и старания были так высоко оценены. Большое спасибо всем, кто голосовал за меня. Заниматься любимым делом – это великое счастье, осознавать, что то, как я занимаюсь любимым делом, цениться любителями и профессионалами этого дело – приятно вдвойне! Спасибо большое за оказанную мне поддержку!