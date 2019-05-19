Российская фигуристка Александра Трусова поделилась эмоциями после получения награды лучшему молодому спортсмену Европы.
«Конечно, очень приятно, что мои усилия и старания были так высоко оценены», — написала Трусова на своей странице в «Инстаграме». Спортсменка поблагодарила своих родителей, тренеров и всех, кто голосовал за неё. «Спасибо большое за оказанную мне поддержку!» — написала Александра.
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Фигурное катание началось для меня с раннего детства и на данный момент оно было ежедневно со мной всю мою жизнь. Мне очень нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. И за такое счастье — заниматься любимым делом – я очень благодарна своим родителям, которые так верили в меня, что помогли мне следовать своей мечте. Я очень благодарная каждому своему тренеру, вложившему в меня свои усилия и потратившему на меня свое время. Благодаря каждому их слову, я – та, кто я есть сейчас и продолжаю работать над собой и своими навыками. И, конечно, очень приятно, что мои усилия и старания были так высоко оценены. Большое спасибо всем, кто голосовал за меня. Заниматься любимым делом – это великое счастье, осознавать, что то, как я занимаюсь любимым делом, цениться любителями и профессионалами этого дело – приятно вдвойне! Спасибо большое за оказанную мне поддержку!
Напомним, вчера, 18 мая, фигуристка получила награду в Вене, где проходит семинар Европейских олимпийских комитетов (ЕОК). Помимо Трусовой, на награду претендовали представители других зимних видов спорта — горных лыж, сноуборда и шорт-трека. Трусова была единственной россиянкой среди кандидатов.
В минувшем сезоне Трусова стала чемпионкой мира среди юниоров. Этот титул стал для неё вторым — в первый раз она выиграла на ЮЧМ в прошлом году.