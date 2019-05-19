Главный тренер футбольного клуба «Барселона» Эрнесте Вальверде подтвердил, что команда ведёт переговоры по трансферу Антуана Гризманна из «Атлетико».

Ранее игрок объявил о том, что покинет команду по окончании сезона. Вальверде отметил, что клубы установили контакт по данному вопросу, но он ещё не решен, так как сезон продолжается. Тренер заявил, что на данный момент надо сконцентрироваться на успешном завершении сезона.

Напомним, Гризманн объявил об уходе из мадридского «Атлетико» во вторник, 14 мая. Видеообращение французского нападающего появилось в официальном «Твиттере» клуба. В ролике Гризманн благодарит команду за пять лет, проведенных с ней, а также объясняет причины ухода: «Вы всегда будете в моем сердце. Я хочу сказать, что я принял решение уйти, чтобы бросить себе новые вызовы».