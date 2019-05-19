Защитник футбольного клуба «Манчестер Сити» Александр Зинченко показал фотографию с Кубком Англии.

На своей странице в «Инстаграме» Зинченко опубликовал совместный снимок с полузащитником Кевином де Брюйне. Спортсмены позируют, держа в руках трофей после победы. «Подпись не нужна», — написал Зинченко.

Напомним, в финале Кубка Англии «Манчестер Сити» обыграл «Уотфорд». Игра завершилась с разгромным счётом 6:0. В составе победителей отличились Давид Сильва и Кевин де Брюйне, а Габриэль Жезус и Рахим Стерлинг оформили дубли.

Таким образом, в завершившемся сезоне «Манчестер Сити» стал обладателем всех внутренних трофеев Англии. Команда победила в национальном чемпионате, выиграла Кубок страны и Кубок лиги.

В турнирной таблице АПЛ «Сити» обошёл «Ливерпуль» всего на одно очко.