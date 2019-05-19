Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поделился ожиданиями от предстоящего матча со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира.

«Сборную Швейцарии не стоит опасаться или бояться, ее стоит уважать», — заявил Быков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс». Специалист пояснил, что Швейцария имеет хорошую сбалансированную команду, в которой надежная вратарская линия, опытные игроки в обороне, а атакующие хоккеисты выступали в НХЛ.

Быков выразил мнение, что нельзя считать Швейцарию мальчиками для битья. «Матч, думаю, будет интересным», — сказал специалист и подчеркнул, что сборная России будет безусловным фаворитом.

Напомним, встреча между Россией и Швейцарией состоится сегодня, 19 мая, начало запланировано на 17:15 по московскому времени.