Во время полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Риме произошел инцидент: после удара серба Новака Джоковича мяч отлетел в сторону и попал в голову одному из болбоев.

У молодого человека оказалась хорошая реакция: он успел отвернуться от мяча, иначе получил бы удар в лицо. Джокович незамедлительно подбежал к болбою, принёс свои извинения и узнал о состоянии его здоровья. Убедившись, что всё в порядке, Джокович вернулся к игре.

Первая ракетка мира встречался с аргентинцем Диего Шварйманов и одержал победу. В финале Джоковичу предстоит сыграть с Рафаэлем Надалем. Поединок состоится сегодня, 19 мая, и начнётся в 17:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что перед началом полуфинального матча на корте появился Человек-паук. Супергерой был приглашен для того, чтобы провести традиционную процедуру определения игрока, который совершит первую подачу в матче.