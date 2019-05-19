Футбольный клуб «Сочи» готов предложить контракт полузащитнику «Локомотива» Игорю Денисову.

Как сообщает «Спорт-экспресс», руководство «Сочи» может предложить Денисову соглашение по схеме «1+1» с зарплатой 800 тысяч евро за сезон. Напомним, в следующем сезоне «Сочи» дебютирует в Российской Премьер-Лиге.

Денисов не выступает за «Локомотив» с апреля текущего года, он пропустил семь последних игр команды. Изначально в СМИ прошла новость о болезни футболиста, но после стало известно, что хавбек, обиженный на подготовленную для него манишку игрока запасной команды, «хлопнул дверью».

Ранее сообщалось, что футболист всё же вышел на связь с руководством столичной команды. «Могу лишь подтвердить, что диалог с клубом действительно начался и идет в конструктивном ключе», — сказал представитель Денисова.