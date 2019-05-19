Новым главным тренер футбольного клуба «Ювентус» может стать Симоне Индзаги.

Как сообщают итальянские СМИ, представители «Ювентусу» уже общались с Индзаги по поводу его возможной работе в туринском клубе. На данный момент у специалиста подписан контракт с «Лацио» до 2020 года, однако сам тренер недоволен тем, как воспринимают его работу. По версии Football Italia, именно Индзаги может сменить Массимилиано Аллегри у руля «Ювентуса».

Напомним, 17 мая стало известно, что Аллегри покидает свой пост и не будет руководить командой в следующем сезоне. Ранее сообщалось, что президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли хотел подписать контракт с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом, но немец собираетсяпродлить соглашение с мерсисайдцами.