Главный тренер футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов, где его команде предстоит встретиться с «Тоттенхэм-Хотспур».

Клопп заявил, что «Ливерпулю» надо тщательно подготовиться к матчу, проанализировать сильные и слабые стороны соперника. При этом тренер отметил, что нет особой разницы, с кем встречаться в финале. «Мы хорошо знаем друг друга, а больше эта встреча ничем не отличается от финала с „Реалом“ — приводит слова тренер официальный сайт «Ливерпуля».

Клопп добавил, что лёгких матчей в Лиге чемпионов не бывает, поэтому нельзя ожидать, что финал будет простым. «В финале мы должны играть в футбол „Ливерпуля“, — подчеркнул специалист.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня, матч начнётся в 22:00 по московскому времени.