Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, чем занимается после завершения спортивной карьеры.

Спортсменка призналась, что полностью посвящает себя семье и новой работе. Гимнастка пояснила, что в её виде спорта очень популярны мастер-классы во всём мире, поэтому она получает много приглашений. «Только в прошлом году я провела 33 мастер-класса в самых разных уголках планеты», — сказала Мамун, слова которой приводит «Советский спорт».

Гимнастка призналась, что устала от такого режима и частых перелётов, поэтому сейчас сосредоточилась на работе в России. «Но мне нравится то, чем я занимаюсь, — подчеркнула Мамун. — Нравится работать олимпийской чемпионкой».

Напомним, в активе Мамун золотая медаль Олимпиады-2016.