Игрок волейбольного клуба «Зенит» Максим Михайлов остался недоволен тем, как казанская команда провела концовку сезона 2018/19.

В субботу «Зенит» уступил в финале Лиги чемпионов итальянскому клубу «Лубе» со счётом 1-3. В финале чемпионата России команда Владимира Алекно также проиграла, победителем стал кемеровский «Кузбасс». «Нас опустили на дно. Дальше падать некуда, — заявил Михайлов в интервью клубному телеканалу. — Нужно выбираться со дна, но это можно сделать только командой».

Волейболист подчеркнул, что в матче с «Лубе» команда плохо сыграла первую партию и не смогла прибавить до конца встречи. Спортсмен признался, что в последние недели «Зенит» перестал быть командой, поэтому потерпел поражения.