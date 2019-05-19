Олимпийская чемпионка Алина Загитова может быть наказана за вождение автомобиля без прав.

Как сообщает «Комсомольская правда Ижевск», спортсменке грозит административный штраф. Материалы о нарушении Загитовой правил направили в Ленинский район Ижевска для назначения штрафа. Отмечается, что данное правонарушение предусматривает штраф в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Напомним, в начале мая российская фигуристка опубликовала в своём инстаграме видео, на котором она управляет внедорожником, проезжая по деревенской местности. На тот момент спортсменке было 16 лет. По закону РФ она не имеет права управлять автомобилем, поскольку водительские права можно получить только по достижении 18 лет.