«Зенит» показал состояние газона в Ростове перед матчем

Пресс-служба футбольного клуба «Зенит» показала фотографию газона, на котором будет проходить матч 29-го тура чемпионата России с «Ростовом».

Игра пройдет в Ростове-на-Дону сегодня, 19 мая, и начнётся в 19:30 по московскому времени. «Зенит» выйдет на матч в форме белого цвета.

Накануне стало известно, что встречу может пропустить нападающий петербургского клуба Сердар Азмун, получивший травму голеностопа. Скорее всего, Азмун не сыграет и в заключительном туре чемпионата, где «Зенит» на своём поле встретится с «Енисеем».

Команда Сергея Семака подошла к этому матчу в статусе чемпионов России. Петербуржцы досрочно оформили победу в чемпионате по итогам 27-го тура. Московский «Локомотив» потерял очки в Туле, что помогло сине-бело-голубым упрочить своё преимущество.