Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на новость о том, что показательный номер Алины Загитовой будет поставлен под песню в исполнении Билли Айлиш.

Известно, что эта композиция является у Медведевой одной из любимых. В история своего «Инстаграма» Медведева поделилась видео, на котором подпевает песне «Bad guy». «А еще я люблю Noize MC», — написала Медведева.

Болельщики осудили фигуристку за такое поведение и выразили мнение, что Медведева устраивает хайп и привлекает к себе внимание.

Ранее хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз ответил на вопрос, почему выбрал для новой программы Загитовой именно эту музыку. Хореограф заверил, что сделал это не специально.