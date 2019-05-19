Сборная России по хоккею провела тренировку перед игрой со Швейцарией, которая состоится в рамках группового этапа чемпионата мира.

На тренировке присутствовали три голкипера — Андрей Василевский, Александр Георгиев и Илья Сорокин. Однако главный тренер команды Илья Воробьёв уже сообщал, что играть будет Георгиев.

В составе звена, занимавшегося в белых манишках, работали Сергачёв, Нестооров, Григоренко, Малкин и Дадонов.

Второе звено («синие»): Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Капризов;

Третье звено («красные»): Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;

Четвёртое звено («желтые»): Задоров — Зуб, Ковальчук – Андронов – Телегин, Барабанов.

В составе отсутствовал Сергей Плотников.