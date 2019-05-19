Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв поделился ожиданиями от матча со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира.

«У нас команда, начинает что-то склеиваться, а ее пытаются разорвать: вратари, лиги…», — заявил Воробьёв, слова которого приводит Sport24. Тренер оценил желание голкипера Андрея Василевского сыграть со Швейцарией, однако отметил, что ворота, как и предполагалось, будет защищать Александр Георгиев.

Воробьёв добавил, что у Швейцарии собралась хорошая команда, составленная из игроков высокого класса.

Напомним, игра состоится сегодня, 19 мая, и начнётся в 21:15 по московскому времени. Сборная России продолжает лидировать в группе Б: команда Воробьёва одержала победы во всех пяти матчах. Вчера Россия обыграла Латвию, до этого оказалась сильнее Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. В матче с итальянцами игроки российской команды забросили десять шайб и устроили самый большой разгром в истории команды.