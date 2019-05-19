Защитник сборной России по хоккею поделился ожиданиями от выступления команды на чемпионате мира в Словакии.

Хоккеист заявил, что перед командой всегда ставятся самые высокие задачи, поэтому необходимо побеждать. Игрок отметил, что из-за присутствия в команде звёзд из НХЛ ожидания болельщиков сильно возросли. Поэтому и хоккеисты тоже предъявляют к себе высокие требования.

Гавриков уверен, что болельщики всегда поддержат команду, какое бы место она ни заняла. Однако защитник считает, что зрители могут не понять, если команда возьмет серебряные медали. «Думать об этом сейчас даже не хочу», — сказал Гавриков порталу Sport24. Игрок добавил, что команда будет прибавлять и показывать хороший хоккей.

Сегодня, 19 мая, сборная России встретится с командой Швейцарии, игра начнётся в 21:15 по московскому времени.