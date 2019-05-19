Санкт-Петербург присоединился к всероссийскому полумарафону «ЗаБег».

Старт был дан сегодня, 19 мая, в 9:00 по московскому времени. Участники одновременно начали забег в 20 городах разных регионов России. Помимо полумарафонской дистанции в 21 километр также можно было выбрать 10, 5 и 2 километра.

Дистанции были проложены по историческому центру города, большая часть которой была проложена вдоль берегов Невы.

Церемония открытия состоялась в 8:45 на Дворцовой площади. Как отмечают организаторы, «ЗаБег» — это не просто полумарафон, но и масштабное спортивное мероприятие со множеством развлечений в фан-зоне: концертной программой, выставкой спортивного питания, экстрим- и фаер-шоу, фотозоной, фудкортом, светошумовым представлением и многим другим.