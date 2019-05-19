Екатеринбургский «Урал» на своей арене принимал московский «Локомотив» в матче 29-го тура чемпионата России. Игра завершилась вничью со счётом 2:2.

В середине первого тайма гостям удалось открыть счёт: на 21-й минуте отличился Антон Миранчук, получивший передачу от Рифата Жемалетдинова. Незадолго до окончания тайма «Уралу» удалось сравнять счёт благодаря точному удару нападающего Андрея Панюкова.

Сразу после перерыва хозяева вышли вперёд: гол в ворота «Локомотива» забил Отман Эль-Кабир. Сохранить преимущество надолго «Уралу» не удалось: на 64-й минуте арбитр назначил одиннадцатиметровый удар в ворота хозяев. К точке подошёл Антон Миранчук и точным ударом отправил мяч в сетку, оформив дубль.

Концовку матча хозяева доигрывали в меньшинстве, так как Стефан Странберг получил две жёлтые карточки.