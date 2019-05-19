Сборная России встретится со Швейцарией в матче группового этапа чемпионата мира. Перед началом встречи букмекеры оценили фаворита.

По мнению аналитиков, наиболее вероятным исходом матча станет победа сборной России. На успех команды Ильи Воробьёва ставят с коэффициентом 1.38, что составляет около 68% вероятности. Победа Швейцарии оценивается значительно скромнее — коэффициентом 6.50.

Игра состоится сегодня, 19 мая, и начнётся в 21:15 по московскому времени. Напомним, сборная России продолжает лидировать в группе Б: команда Воробьёва одержала победы во всех пяти матчах. Вчера Россия обыграла Латвию, до этого оказалась сильнее Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. В матче с итальянцами игроки российской команды забросили десять шайб и устроили самый большой разгром в истории команды.