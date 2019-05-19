Московский «Локомотив» гарантировал себе участие в Лиге чемпионов сезона 2019/20. В матче 29-го тура чемпионата России «железнодорожники» сыграли вничью с «Уралом» и обеспечили себе попадание в тройку лидеров.

Если команда Юрия Сёмина завершит чемпионат на втором месте, то попадёт напрямую в групповой этап Лиги чемпионов. Если же «Локомотив» станет третьим, то будет принимать участие в квалификационном раунде.

Игра, проходившая в Екатеринбурге, завершилась со счётом 2:2. В составе «железнодорожников» дублем отметился Антон Миранчук, второй гол он забил с пенальти. «Локомотив» первым вышел вперёд, однако затем «Урал» не только отыграл один гол, но и забил второй. Одиннадцатиметровый спас «красно-зеленых» от поражения.